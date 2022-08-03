Депутат Белоусов не пришёл на заседание по своему делу в Мосгорсуд

Депутат Госдумы Вадим Белоусов не пришёл в Мосгорсуд, который оглашает ему обвинительный приговор по делу о взятке.

Как уточняет РИА Новости, судья начал читать приговор накануне, признав Белоусова виновным в получении взятки.

«Суд счёл неявку Белоусова неуважительной причиной и возобновил оглашение приговора», — пояснили в пресс-службе суда.

Лидер партии «Справедливая Россия — За правду» Сергей Миронов рассказал РИА Новости, что депутат ГД Вадим Белоусов находится в России.

2 августа Московский городской суд признал депутата Госдумы Вадима Белоусова виновным по делу о взятке в размере 3,25 млрд рублей.

Фигурантом по делу также проходит бывший главный бухгалтер ОАО «Первый хлебокомбинат» Челябинска Маргарита Бутакова.

По версии следствия, с 2010 по 2014 год Вадим Белоусов и Маргарита Бутакова в составе организованной преступной группы совместно с экс-губернатором Челябинской области Михаилом Юревичем и иными лицами получили взятку от представителей дорожно-строительного холдинга за оказание общего покровительства деятельности входящих в него предприятий.