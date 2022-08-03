Врач Просветова назвала факторы риска в летний период

Анастасия Просветова, врач-профпатолог поликлиники №2 Городской клинической больницы имени архиепископа Луки города Тамбова, рассказала, на какие факторы риска стоит обратить внимание летом.

«Летние месяцы отличаются нестабильной погодой, характеризующейся частой сменой температуры. В связи с этим возможна простуда или даже вирусное заболевание. Летом люди продолжают ходить на работу, не обращая внимания на насморк или начинающийся кашель», — цитирует врача «Тамбовский курьер».

Как отметила Просветова, ещё одно распространённое заболевание — воспаление наружного ушного канала.

«Это может произойти после купания, после того как вы просидели в помещении, где весь день был включён кондиционер, или, скажем, вас могло продуть, когда вы ехали с дачи с открытым окном», — уточнила медик.

По её словам, в такой ситуации необходимо обратиться к врачу.

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