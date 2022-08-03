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Пластический хирург Ованесова напомнила о рисках использования филлеров

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Пластический хирург Ольга Ованесова рассказала об особенностях использования филлеров.
Пластический хирург Ованесова напомнила о рисках использования филлеров
  • Gettyimages.ru
  • © ZeynepKaya

В беседе с Пятым каналом она выразила мнение, что стоит остерегаться филлеров в верхней части лица, а также в губах.

Как объяснила Ованесова, от постоянных манипуляций с губами может пострадать их форма.

«Кожа истончается, а подкожной клетчатки в этом месте почти не остаётся», — отметила врач.

По её мнению, наполнители допустимо использовать в небольшом количестве в нижней части лица, чтобы улучшить качество кожи, её эластичность.

«Препараты биоревитализации, которые содержат гиалуроновую кислоту, в небольшой концентрации используются очень часто», — добавила Ованесова.

Ранее врач-диетолог Елена Соломатина в разговоре с Nation News назвала некоторые продукты, которые способствуют укреплению здоровья.

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