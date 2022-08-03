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Терапевт Кузьменко дал советы на случай «оранжевого» уровня погодной опасности

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Врач-терапевт Филипп Кузьменко рассказал, что делать при «оранжевом» уровне погодной опасности.
Терапевт Кузьменко дал советы на случай «оранжевого» уровня погодной опасности
  • Gettyimages.ru
  • © Suparat Malipoom / EyeEm

«Надо держать в голове, что человек очень высокую температуру переносит плохо. Особенно это касается пожилых людей. Для них повышение температуры критически опасно», — заявил он в беседе с радио Sputnik.

Как отметил Кузьменко, на улицу до захода солнца лучше не выходить — желательно находиться в помещении.

«Если хотите подышать свежим воздухом, то выходить на улицу можно вечером, когда жара спадает», — добавил врач.

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