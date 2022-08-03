Терапевт Кузьменко дал советы на случай «оранжевого» уровня погодной опасности
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«Надо держать в голове, что человек очень высокую температуру переносит плохо. Особенно это касается пожилых людей. Для них повышение температуры критически опасно», — заявил он в беседе с радио Sputnik.
Как отметил Кузьменко, на улицу до захода солнца лучше не выходить — желательно находиться в помещении.
«Если хотите подышать свежим воздухом, то выходить на улицу можно вечером, когда жара спадает», — добавил врач.
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