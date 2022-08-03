Губернатор: в Белгородской области ограничат работу школ и детсадов в приграничной зоне
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Об этом он написал в своём Telegram-канале.
По его словам, в муниципальных образованиях Красная Яруга, Грайворон, Борисовка, Белгородский и Шебекинский районы и округа с 1 сентября будет ограничена работа школ и детсадов.
«Они будут закрыты. Дети будут посещать те школы и детские сады, которые были определены муниципальными властями», — рассказал Гладков.
Ранее в Белгородской области отменили последние звонки в школах приграничных муниципалитетов.