Последние звонки отменили в школах приграничных муниципалитетов Белгородской области

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Последние звонки отменили в школах приграничных муниципалитетов Белгородской области, сообщила пресс-служба губернатора региона.
Последние звонки отменили в школах приграничных муниципалитетов Белгородской области
  • РИА Новости
  • © Александр Полегенько

Как сообщает РИА Новости, последние звонки будут отменены там, где продолжает действовать «жёлтый» уровень террористической опасности.

Ранее сообщалось, что в Белгородской области продлили высокий уровень террористической опасности до 25 мая.

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