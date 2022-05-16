Последние звонки отменили в школах приграничных муниципалитетов Белгородской области, сообщила пресс-служба губернатора региона.

Как сообщает РИА Новости, последние звонки будут отменены там, где продолжает действовать «жёлтый» уровень террористической опасности.

Ранее сообщалось, что в Белгородской области продлили высокий уровень террористической опасности до 25 мая.