Суд приговорил к пяти годам колонии создателя проекта «Омбудсмен полиции» Воронцова
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Об этом сообщает пресс-служба прокуратуры Москвы.
Суд запретил Воронцову заниматься администрированием страниц в интернете на срок десять лет и лишил его звания майора полиции.
Как напомнила прокуратура, Воронцов в октябре 2017 года вымогал у бывшего сотрудника московской полиции 300 тыс. рублей за нераспространение его фотографий интимного характера.
«Не получив денежные средства, он опубликовал их в одном из сообществ в социальной сети, являясь его администратором и участником. В сентябре 2018 года и в феврале 2020 года он распространил в социальной сети интимные фотографии другого полицейского», — говорится в сообщении.
Воронцов был задержан в Москве в мае 2020 года.