Суд приговорил к пяти годам колонии создателя проекта «Омбудсмен полиции» Воронцова

Люблинский суд Москвы приговорил к пяти годам колонии общего режима создателя проекта «Омбудсмен полиции» Владимира Воронцова по делу о вымогательстве, изготовлении порнографии и оскорблении представителя власти.

Об этом сообщает пресс-служба прокуратуры Москвы.

Суд запретил Воронцову заниматься администрированием страниц в интернете на срок десять лет и лишил его звания майора полиции.

Как напомнила прокуратура, Воронцов в октябре 2017 года вымогал у бывшего сотрудника московской полиции 300 тыс. рублей за нераспространение его фотографий интимного характера.

«Не получив денежные средства, он опубликовал их в одном из сообществ в социальной сети, являясь его администратором и участником. В сентябре 2018 года и в феврале 2020 года он распространил в социальной сети интимные фотографии другого полицейского», — говорится в сообщении.

Воронцов был задержан в Москве в мае 2020 года.