Токсиколог Кутушов дал советы по выбору арбуза

Доктор медицинских наук, врач-токсиколог Михаил Кутушов дал советы по выбору арбуза.

«Во-первых, давайте начнём с того, что надо выбирать арбузы средних размеров, от трёх до четырёх килограммов, до пяти максимум. Потому что такие арбузы дольше хранятся, быстрее созревают и они более вкусные, а большие арбузы быстрее сгнивают», — заявил он в беседе с Пятым каналом.

По его словам, желательно брать целый арбуз, а не половинку или четвертинку.

Спелость арбуза Кутушов советует определять по характерному звуку.

«На пятно надо обращать внимание: чем больше пятно, значит, тем больше арбуз лежал на солнце. То есть он более сочный и более богат витаминами», — считает врач.

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