Песков рассказал, купается ли Путин в море во время работы в Сочи

Пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков рассказал, купается ли Владимир Путин в море во время работы в Сочи.

Он ответил на вопрос представителей СМИ, получается ли у российского лидера во время работы в Сочи хотя бы раз искупаться в море.

«Не могу вам сказать, это зависит от рабочего графика: иногда удаётся (искупаться в море. — RT), иногда нет», — отметил Песков.

При этом он подчеркнул, что «сейчас, конечно, график напряжённый».

Ранее сообщалось, что президенты России и Турции Владимир Путин и Реджеп Тайип Эрдоган на встрече в Сочи 5 августа обсудят обстановку в Сирии и на Украине, а также ситуацию с вывозом зерна.

В марте Песков рассказал, что рабочий день у президента России ненормированный, он работает с утра до поздней ночи.