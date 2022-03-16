Песков рассказал о крайне ненормированном рабочем дне у Путина

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков рассказал, что рабочий день у главы государства Владимира Путина крайне ненормированный, он работает с утра до поздней ночи.

Об этом он заявил, отвечая на вопрос журналистов о продолжительности рабочего дня президента.

Песков отметил, что у главы государства нет фиксированного времени работы.

«Эмоциональное состояние (у президента) в норме», — сообщил представитель Кремля.

Ранее глава делегации России на переговорах с Украиной Владимир Мединский заявил, что переговоры с украинской стороной проходят ежедневно по видеосвязи.