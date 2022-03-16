Песков рассказал о крайне ненормированном рабочем дне у Путина
- globallookpress.com
- © Kremlin Pool
Об этом он заявил, отвечая на вопрос журналистов о продолжительности рабочего дня президента.
Песков отметил, что у главы государства нет фиксированного времени работы.
«Эмоциональное состояние (у президента) в норме», — сообщил представитель Кремля.
Ранее глава делегации России на переговорах с Украиной Владимир Мединский заявил, что переговоры с украинской стороной проходят ежедневно по видеосвязи.