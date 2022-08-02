военная
хроника

Военный Netflix
в Telegram

Все новости об СВО

Подписка бесплатно
  • карта
  • фильмы
  • видеосводка
  • хроника

В Кремле заявили, что Путин и Эрдоган на встрече в Сочи обсудят Сирию, Украину и зерно

Короткая ссылка
Президенты России и Турции Владимир Путин и Тайип Эрдоган на встрече в Сочи 5 августа обсудят Сирию, Украину и ситуацию с вывозом зерна, заявил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков.
В Кремле заявили, что Путин и Эрдоган на встрече в Сочи обсудят Сирию, Украину и зерно
  • globallookpress.com
  • © Michael Klimentyev/Kremlin Pool

По его словам, переговоры будут посвящены вопросам двустороннего взаимодействия.

«Это и экономика, обсуждение региональных проблем, это и Сирия, это и Украина, и хорошая возможность сверить часы по теме эффективности работы этого механизма по вывозу зерна из украинских портов, насколько он эффективно работает, посмотреть, но и обменяться мнениями по мировым делам», — сказал он.

Ранее сообщалось, что Путин и Эрдоган во время встречи в Сочи могут обсудить военно-техническое сотрудничество двух стран.

Песков подтвердил, что в ходе недавних контактов президентов тема ВТС затрагивалась в «различных измерениях».

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайтесь на наш канал в Яндекс.Дзен
Новости smi2.ru
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2022 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить