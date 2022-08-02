В Кремле заявили, что Путин и Эрдоган на встрече в Сочи обсудят Сирию, Украину и зерно

Президенты России и Турции Владимир Путин и Тайип Эрдоган на встрече в Сочи 5 августа обсудят Сирию, Украину и ситуацию с вывозом зерна, заявил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков.

По его словам, переговоры будут посвящены вопросам двустороннего взаимодействия.

«Это и экономика, обсуждение региональных проблем, это и Сирия, это и Украина, и хорошая возможность сверить часы по теме эффективности работы этого механизма по вывозу зерна из украинских портов, насколько он эффективно работает, посмотреть, но и обменяться мнениями по мировым делам», — сказал он.

Ранее сообщалось, что Путин и Эрдоган во время встречи в Сочи могут обсудить военно-техническое сотрудничество двух стран.

Песков подтвердил, что в ходе недавних контактов президентов тема ВТС затрагивалась в «различных измерениях».