В Кремле заявили, что Путин и Эрдоган на встрече в Сочи обсудят Сирию, Украину и зерно
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- © Michael Klimentyev/Kremlin Pool
По его словам, переговоры будут посвящены вопросам двустороннего взаимодействия.
«Это и экономика, обсуждение региональных проблем, это и Сирия, это и Украина, и хорошая возможность сверить часы по теме эффективности работы этого механизма по вывозу зерна из украинских портов, насколько он эффективно работает, посмотреть, но и обменяться мнениями по мировым делам», — сказал он.
Ранее сообщалось, что Путин и Эрдоган во время встречи в Сочи могут обсудить военно-техническое сотрудничество двух стран.
Песков подтвердил, что в ходе недавних контактов президентов тема ВТС затрагивалась в «различных измерениях».