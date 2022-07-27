В Кремле сообщили, что Путин и Эрдоган могут обсудить военно-техническое сотрудничество

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Президенты России и Турции Владимир Путин и Реджеп Тайип Эрдоган во время встречи в Сочи могут обсудить военно-техническое сотрудничество двух стран.
В Кремле сообщили, что Путин и Эрдоган могут обсудить военно-техническое сотрудничество
  • РИА Новости

Об этом сообщил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков, отвечая на вопрос о том, обсуждал ли Путин с Эрдоганом сотрудничество с производителем беспилотников Bayraktar.

«Военно-техническое сотрудничество между двумя странами постоянно находится на повестке дня. И сам тот факт, что в такой чувствительной сфере развивается наше взаимодействие, — это говорит о том, что в целом весь комплекс наших взаимоотношений находится на весьма высоком уровне», — сказал представитель Кремля.

Песков подтвердил, что в ходе недавних контактов президентов тема ВТС в «различных измерениях» затрагивалась.

«Поэтому да, тема ВТС будет наверняка обсуждаться и в Сочи», — сказал он.

Накануне телеканал CNN Türk сообщил, что президент Турции получил от России и ОАЭ предложения о сотрудничестве с Bayraktar.

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