В Кремле сообщили, что Путин и Эрдоган могут обсудить военно-техническое сотрудничество
- РИА Новости
Об этом сообщил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков, отвечая на вопрос о том, обсуждал ли Путин с Эрдоганом сотрудничество с производителем беспилотников Bayraktar.
«Военно-техническое сотрудничество между двумя странами постоянно находится на повестке дня. И сам тот факт, что в такой чувствительной сфере развивается наше взаимодействие, — это говорит о том, что в целом весь комплекс наших взаимоотношений находится на весьма высоком уровне», — сказал представитель Кремля.
Песков подтвердил, что в ходе недавних контактов президентов тема ВТС в «различных измерениях» затрагивалась.
«Поэтому да, тема ВТС будет наверняка обсуждаться и в Сочи», — сказал он.
Накануне телеканал CNN Türk сообщил, что президент Турции получил от России и ОАЭ предложения о сотрудничестве с Bayraktar.