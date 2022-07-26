CNN Türk: Эрдоган рассказал о предложении России и ОАЭ сотрудничать по Bayraktar

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Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган заявил, что из России и ОАЭ поступили предложения о сотрудничестве с производителем беспилотников Bayraktar. Об этом сообщил телеканал CNN Türk.
CNN Türk: Эрдоган рассказал о предложении России и ОАЭ сотрудничать по Bayraktar
  • AFP
  • © OZAN KOSE

Как сообщает телеканал, Эрдоган сообщил, что российский президент Владимир Путин предложил наладить сотрудничество с турецким производителем.

Кроме того, власти ОАЭ тоже заявили о желании «построить завод по производству турецких дронов на своей территории», говорится в сообщении.

Ранее генеральный директор производителя беспилотников Baykar Makin Халук Байрактар заявил, что компания никогда не поставляла свои боевые дроны в Россию и не планирует этого делать.

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