CNN Türk: Эрдоган рассказал о предложении России и ОАЭ сотрудничать по Bayraktar

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган заявил, что из России и ОАЭ поступили предложения о сотрудничестве с производителем беспилотников Bayraktar. Об этом сообщил телеканал CNN Türk.

Как сообщает телеканал, Эрдоган сообщил, что российский президент Владимир Путин предложил наладить сотрудничество с турецким производителем.

Кроме того, власти ОАЭ тоже заявили о желании «построить завод по производству турецких дронов на своей территории», говорится в сообщении.

Ранее генеральный директор производителя беспилотников Baykar Makin Халук Байрактар заявил, что компания никогда не поставляла свои боевые дроны в Россию и не планирует этого делать.