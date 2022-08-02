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Минцифры России разработало новый порядок аккредитации IT-компаний

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Минцифры России разработало новый порядок аккредитации IT-компаний. Об этом говорится в Telegram-канале ведомства.
Минцифры России разработало новый порядок аккредитации IT-компаний
  • Gettyimages.ru
  • © Thomas Barwick

Предлагается аккредитовывать компании, в которых выручка от IT-деятельности составляет минимум 30%.

Компании нужно будет вести раздельный учёт доходов. В бухгалтерской отчётности, сформированной за предыдущий отчётный период, должна быть отражена выручка от профильной деятельности.

Стартапы, не имеющие выручки, но инвестирующие в IT, также предлагается аккредитовывать.

Ранее Минцифры России исключило из реестра IT-компаний более 400 организаций, для которых деятельность в сфере информационных технологий не является основной.

В частности, исключены 32 банка, 12 страховых компаний, более 150 бюджетных учреждений и ряд других компаний, не относящихся к IT.

В середине июля президент России Владимир Путин поручил российскому премьер-министру Михаилу Мишустину взять на контроль реализацию высокотехнологичных направлений.

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