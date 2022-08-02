Минцифры России разработало новый порядок аккредитации IT-компаний
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Предлагается аккредитовывать компании, в которых выручка от IT-деятельности составляет минимум 30%.
Компании нужно будет вести раздельный учёт доходов. В бухгалтерской отчётности, сформированной за предыдущий отчётный период, должна быть отражена выручка от профильной деятельности.
Стартапы, не имеющие выручки, но инвестирующие в IT, также предлагается аккредитовывать.
Ранее Минцифры России исключило из реестра IT-компаний более 400 организаций, для которых деятельность в сфере информационных технологий не является основной.
В частности, исключены 32 банка, 12 страховых компаний, более 150 бюджетных учреждений и ряд других компаний, не относящихся к IT.
В середине июля президент России Владимир Путин поручил российскому премьер-министру Михаилу Мишустину взять на контроль реализацию высокотехнологичных направлений.