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Минцифры России исключило из реестра IT-компаний более 400 организаций

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Минцифры России исключило из реестра IT-компаний более 400 организаций, для которых деятельность в сфере информационных технологий не является основной.
Минцифры России исключило из реестра IT-компаний более 400 организаций
  • Gettyimages.ru

Как уточняется на сайте министерства, из реестра, в частности, исключены 32 банка, 12 страховых компаний, более 150 бюджетных учреждений и ряд других компаний, не относящихся к IT.

С 1 августа 2022 года в соответствии с поправками в Налоговый кодекс приостановлена подача заявлений в реестр IT-компаний до принятия нового порядка аккредитации.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьёв, как сообщал телеканал «360», перечислил льготы для IT-компаний, которые действуют в регионе.

В конце июня зампред российского Совета безопасности Дмитрий Медведев заявил, что России необходимо парировать сильное давление Запада в сфере информационных технологий.

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