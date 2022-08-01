Минцифры России исключило из реестра IT-компаний более 400 организаций, для которых деятельность в сфере информационных технологий не является основной.

Как уточняется на сайте министерства, из реестра, в частности, исключены 32 банка, 12 страховых компаний, более 150 бюджетных учреждений и ряд других компаний, не относящихся к IT.

С 1 августа 2022 года в соответствии с поправками в Налоговый кодекс приостановлена подача заявлений в реестр IT-компаний до принятия нового порядка аккредитации.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьёв, как сообщал телеканал «360», перечислил льготы для IT-компаний, которые действуют в регионе.

В конце июня зампред российского Совета безопасности Дмитрий Медведев заявил, что России необходимо парировать сильное давление Запада в сфере информационных технологий.