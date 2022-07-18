Путин поручил Мишустину взять на контроль реализацию высокотехнологичных направлений

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Президент России Владимир Путин поручил российскому премьер-министру Михаилу Мишустину взять на контроль реализацию высокотехнологичных направлений.
Путин поручил Мишустину взять на контроль реализацию высокотехнологичных направлений
  • kremlin.ru

«Попросил бы председателя правительства взять реализацию высокотехнологичных направлений на особый контроль так, как это уже произошло по проекту развития микроэлектроники», — сказал Путин в ходе совета по стратегическому развитию и нацпроектам.

Сенаторы Совета Федерации одобрили закон, содержащий меры налоговой поддержки для стимулирования развития российской IT-отрасли.

Отмечается, что документ устанавливает инвестиционный налоговый вычет по расходам на оплату установки, тестирования, адаптации и модификации программного обеспечения и баз данных, включённых в единый реестр российского софта, а также объектов основных средств, включённых в единый реестр российской радиоэлектронной продукции.

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