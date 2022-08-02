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В Тюмени прошёл торжественный митинг в честь Дня ВДВ

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В Тюмени прошёл торжественный митинг в честь 92-й годовщины со дня образования ВДВ.

Как сообщает «Вслух.ру», по случаю праздника на Исторической площади Тюмени собрались её жители, служившие в ВДВ, ветераны воздушно-десантных войск, представители военно-патриотических объединений, общественных организаций, школьники.

Митинг открыл ветеран ВДВ, участник боевых действий Григорий Григорьев, после чего ветеран ВДВ Сергей Иванов зачитал поздравление президента России Владимира Путина.

В митинге также принял участие исполняющий обязанности председателя Тюменской областной думы, глава фракции «Единая Россия» Андрей Артюхов, который поприветствовал участников мероприятия, отметив, что десантники всегда были элитой вооружённых сил и гордостью российской армии.

Ранее президент России Владимир Путин поздравил российских десантников с Днём Воздушно-десантных войск.

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