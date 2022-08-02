Путин поздравил российских десантников с Днём ВДВ
«Нынешнее поколение солдат и офицеров достойно продолжает сложившиеся в войсках ратные, патриотические традиции, при решении сложных задач неизменно демонстрирует профессионализм, отвагу и мужество», — приводит текст поздравления РИА Новости.
Путин подчеркнул, что умелые и решительные действия героев-десантников в полной мере проявились в ходе специальной военной операции на Украине.
25 июля Путин поздравил российских следователей с профессиональным праздником.