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Путин поздравил российских десантников с Днём ВДВ

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Президент России Владимир Путин поздравил российских десантников с Днём Воздушно-десантных войск.

«Нынешнее поколение солдат и офицеров достойно продолжает сложившиеся в войсках ратные, патриотические традиции, при решении сложных задач неизменно демонстрирует профессионализм, отвагу и мужество», — приводит текст поздравления РИА Новости.

Путин подчеркнул, что умелые и решительные действия героев-десантников в полной мере проявились в ходе специальной военной операции на Украине.

25 июля Путин поздравил российских следователей с профессиональным праздником.

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