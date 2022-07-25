Президент России Владимир Путин поздравил российских следователей с профессиональным праздником.

Текст поздравления опубликован на сайте Кремля.

«Решаете задачи государственной и большой общественной значимости. Вносите огромный вклад в борьбу с криминалом, коррупцией, экстремизмом. Отстаиваете на деле верховенство закона и справедливости», — заявил Путин.

Он также отметил необходимость соответствия работы российских следователей актуальным законодательным изменениям.

«При этом необходимо жёстко, непримиримо, по всей строгости закона преследовать лиц, виновных в преступлениях, угрожающих жизни, здоровью людей», — заключил Путин.

28 мая Путин поздравил военнослужащих, гражданский персонал и ветеранов Пограничной службы ФСБ России с Днём пограничника.