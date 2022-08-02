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«Известия»: число фальшивых интернет-аптек в 2022 году выросло более чем в два раза

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Число мошеннических сайтов под видом онлайн-аптек выросло более чем в два раза за последний год.
«Известия»: число фальшивых интернет-аптек в 2022 году выросло более чем в два раза
  • Gettyimages.ru
  • © Marko Geber

В беседе с «Известиями» руководитель службы исследований, кибераналитики и развития группы компаний Т1 Александр Новиков рассказал, что с начала года зарегистрировано 32 фальшивые интернет-аптеки, в то время как в первой половине 2021 года их было 14.

«Схемы, которые применяют мошенники, могут различаться, но чаще всего они выводят свои ресурсы в топ выдачи через рекламу в поисковых системах. В итоге пользователи видят ссылки на эти ресурсы раньше, чем ссылки на подлинные сайты аптек. Мошенники могут копировать код и интерфейс официальных сетей или создавать свои сайты, продающие лекарства. После оформления и оплаты заказа товар до покупателей не доходит, а «аптеки» перестают выходить на связь», — объяснил Новиков.

Активность мошенников связывают с ростом спроса на лекарства, который произошёл в первой половине года, и популярностью покупок в интернете.

Ранее директор по развитию направления «Киберграмотность населения» компании «РТК-Солар» Олег Седов в беседе с Nation News рассказал о способах защиты от мошенников.

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