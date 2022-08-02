Роспотребнадзор предупредил об опасности купания в фонтанах

Купание в фонтанах может быть опасно для здоровья, предупредили в Роспотребнадзоре.

«Купание может обернуться острой кишечной инфекцией, респираторной инфекцией, конъюнктивитами. Самые неприятные «гости» воды в фонтане — энтеровирусные, ротавирусные инфекции, вирусный гепатит А», — говорится в сообщении.

Также отмечается, что к фонтанам могут быть подведены различные коммуникации и подсветка, а неосторожность при купании может привести к серьёзным травмам или удару током.

Главный врач Санкт-Петербургской городской клинической больницы №20 Татьяна Суровцева прокомментировала в беседе с ФАН опасность купания в фонтанах. По её словам, любители купания в фонтанах подвергают риску не только себя, но и окружающих, а также не думают о медиках, у которых в настоящее время и так огромная нагрузка.

Суровцева считает, что можно было бы ввести административные наказания и штрафы.