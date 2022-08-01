В Москве продлили срок задержания инспектору МЧС по делу о пожаре в хостеле
Об этом информирует РИА Новости со ссылкой на пресс-службу суда.
Отмечается, что судебное заседание по рассмотрению ходатайства об аресте фигуранта отложено на 2 августа на 16:30.
«Срок задержания обвиняемого продлён на 72 часа», — заявили в суде.
Ранее в суде сообщили, что инспектору пожарного надзора Сабельникову предъявлено обвинение в халатности, повлёкшей по неосторожности смерть восьмерых людей в московском хостеле.
В московском хостеле произошёл пожар, в результате которого погибли восемь человек. В МЧС отметили, что основной причиной гибели людей послужило то, что на окнах были решётки.
30 июля Пресненский суд Москвы отправил в СИЗО Рауфа Миронова, учредителя хостела.