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В Москве продлили срок задержания инспектору МЧС по делу о пожаре в хостеле

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Пресненский суд Москвы не стал арестовать по делу о пожаре в хостеле инспектора пожарного надзора Романа Сабельникова, при этом продлив срок его задержания на 72 часа для представления сторонами дополнительных материалов.

Об этом информирует РИА Новости со ссылкой на пресс-службу суда.

Отмечается, что судебное заседание по рассмотрению ходатайства об аресте фигуранта отложено на 2 августа на 16:30.

«Срок задержания обвиняемого продлён на 72 часа», — заявили в суде.

Ранее в суде сообщили, что инспектору пожарного надзора Сабельникову предъявлено обвинение в халатности, повлёкшей по неосторожности смерть восьмерых людей в московском хостеле.

В московском хостеле произошёл пожар, в результате которого погибли восемь человек. В МЧС отметили, что основной причиной гибели людей послужило то, что на окнах были решётки.

30 июля Пресненский суд Москвы отправил в СИЗО Рауфа Миронова, учредителя хостела.

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