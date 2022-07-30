Суд арестовал учредителя сгоревшего в Москве хостела

Пресненский суд Москвы отправил в СИЗО Рауфа Миронова — учредителя хостела, где в результате пожара погибли восемь человек.

Об этом сообщает ТАСС.

«Ходатайство следствия об избрании меры пресечения в виде заключения под стражу на срок до 29 сентября в отношении обвиняемого Миронова Рауфа Александровича удовлетворить», — огласила постановление судья.

Решение суда ещё может быть обжаловано в апелляционном порядке.

Ранее стало известно, что пожар произошёл в московском хостеле, в результате чего погибли восемь человек. В МЧС отметили, что основной причиной гибели людей послужило то, что на окнах были решётки.