По делу о пожаре в хостеле в Москве обвинение предъявлено инспектору пожарного надзора

Инспектору пожарного надзора Роману Сабельникову предъявлено обвинение в халатности, повлёкшей по неосторожности смерть восьмерых людей в московском хостеле.

Об этом РИА Новости сообщили в пресс-службе Пресненского суда.

«Сабельникову Роману Владимировичу предъявлено обвинение по ч. 3 ст. 293 УК России (халатность, повлёкшая по неосторожности смерть двух и более человек. — RT)», — рассказали в пресс-службе.

По данной статье предусматривается лишение свободы на срок до семи лет.

Ранее стало известно, что в московском хостеле произошёл пожар, в результате чего погибли восемь человек. В МЧС отметили, что основной причиной гибели людей послужило то, что на окнах были решётки.

30 июля Пресненский суд Москвы отправил в СИЗО Рауфа Миронова, учредителя хостела.