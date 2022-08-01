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В Крыму выявили 108 случаев COVID-19 за сутки

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В Крыму по состоянию на 31 июля зафиксировано 108 новых случаев коронавирусной инфекции.
В Крыму выявили 108 случаев COVID-19 за сутки
  • Gettyimages.ru

Об этом пишет «Крыминформ» со ссылкой на сайт Минздрава Крыма.

«За 31 июля 2022 года на территории Республики Крым зарегистрировано 108 случаев новой коронавирусной инфекции, всего выявлено 185 390 положительных на COVID-19», — говорится в сообщении.

Госпитализированы 33 человека, выписаны из больниц — 86, летальных случаев не зафиксировано.

Ранее академик РАН Геннадий Онищенко в беседе с ФАН напомнил о важности ревакцинации от COVID-19.

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