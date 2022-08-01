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Сомнолог Колесниченко дала советы по оформлению спальни

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Врач-психотерапевт, сомнолог Елена Колесниченко рассказала, какой должна быть расцветка интерьера спальни для улучшения качества сна.
Сомнолог Колесниченко дала советы по оформлению спальни
  • Gettyimages.ru

«Часто можно слышать рассуждения о том, что стоит только покрасить спальню в цвета синей гаммы, как все в ней начнут засыпать сном младенца. Те, у кого спальня фиолетовая, якобы обречены на бессонницу. Но это так не работает», — отметила врач в разговоре с «Москвой 24».

Не стоит оформлять спальню в одном тоне, это может вызвать дискомфорт в глазах и способствовать повышению уровня тревожности из-за недостаточной стимуляции зрительного нерва, уточнила специалист.

Ещё одно правило: оформлять спальни, выходящие на южную сторону, лучше в холодных тонах, а на северную — в тёплых, резюмировала Колесниченко.

Ранее терапевт, кардиолог доктор медицинских наук Юрий Серебрянский в беседе с URA.RU рассказал, какая температура работы кондиционера является оптимальной и безопасной.

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