Садовод Туманов перечислил подходящие для выращивания на балконе растения

Председатель Общероссийской организации «Садоводы России» Андрей Туманов рассказал, что в городской квартире можно создать подходящие условия для выращивания самых разных овощей и зелени.

Проще всего вырастить на подоконнике неприхотливые растения — лук и петрушку, сказал эксперт в беседе с Пятым каналом.

По его словам, также хорошо растут в домашних условиях салат, розмарин, базилик, тимьян, мята, базелла и шпинат. Кроме того, в квартире можно вырастить огурцы, горох и баклажаны.

«Очень здорово в городе выращивать помидоры, потому что они не болеют фитофторой. То есть и сама фитофтора не прилетает, да и на балконе всё продувается очень хорошо. Там влаги, как правило, не бывает. И помидоры до поздней осени плодоносят, созревают на корню», — уточнил Туманов.

Ранее генеральный директор агрофирмы «Партнёр» Василий Блокин-Мечталин в беседе с «Радио 1» дал рекомендации по выращиванию рассады.