В Новосибирской области из-за пожара в частном доме погибли четыре человека

Четыре человека, в том числе двое детей, погибли из-за пожара в частном доме в Новосибирской области. Инцидент произошёл ночью в Коченевском районе.

«Предварительно установлено, что 31 июля 2022 года в ночное время в доме по улице Центральная СНТ «Энергетик» Коченевского района Новосибирской области произошёл пожар. Во время тушения были обнаружены тела 35-летнего мужчины, 29-летней женщины, трёхлетнего мальчика и 11-летней девочки», — сообщил Следственный комитет.

Следователи возбудили уголовное дело, с места происшествия изъяты электроприборы, фрагменты электрических проводов.

Ранее стало известно, что пожар произошёл в московском хостеле, в результате чего погибли восемь человек. В МЧС отметили, что основной причиной гибели людей послужило то, что на окнах были решётки.

30 июля Пресненский суд Москвы отправил в СИЗО Элеонору Миронову, генерального директора хостела. Также суд отправил в СИЗО Рауфа Миронова, учредителя хостела.