Суд арестовал гендиректора сгоревшего в Москве хостела

Пресненский суд Москвы отправил в СИЗО Элеонору Миронову, генерального директора хостела, где в результате пожара погибли восемь человек.

Об этом сообщает ТАСС.

«Ходатайство следствия об избрании меры пресечения в виде заключения под стражу на срок до 29 сентября в отношении обвиняемой Элеоноры Мироновой подлежит удовлетворению», — огласила постановление судья.

Решение суда не вступило в законную силу и может быть обжаловано.

Ранее стало известно, что пожар произошёл в московском хостеле, в результате чего погибли восемь человек. В МЧС отметили, что основной причиной гибели людей послужило то, что на окнах были решётки.

30 июля Пресненский суд Москвы отправил в СИЗО Рауфа Миронова, учредителя хостела.