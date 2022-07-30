Следственный комитет России возбудил уголовное дело после обстрела села Ломаковка Брянской области.

«СК России возбуждено уголовное дело по факту обстрела села Ломаковка Брянской области», — говорится в сообщении ведомства в Telegram.

Отмечается, что обстрел был произведён украинскими националистами из миномётов 30 июля.

В результате обстрела повреждены ангар, здание магазина, ДК, несколько жилых домов.

Местные жители не пострадали.

Ранее следователи возбудили уголовное дело по факту обстрела украинскими военными таможенного поста в Брянской области.