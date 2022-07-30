Возбуждено уголовное дело по факту обстрела села Ломаковка Брянской области
- РИА Новости
«СК России возбуждено уголовное дело по факту обстрела села Ломаковка Брянской области», — говорится в сообщении ведомства в Telegram.
Отмечается, что обстрел был произведён украинскими националистами из миномётов 30 июля.
В результате обстрела повреждены ангар, здание магазина, ДК, несколько жилых домов.
Местные жители не пострадали.
Ранее следователи возбудили уголовное дело по факту обстрела украинскими военными таможенного поста в Брянской области.