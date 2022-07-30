военная
хроника

Военный Netflix
в Telegram

Все новости об СВО

Подписка бесплатно
  • карта
  • фильмы
  • видеосводка
  • хроника

Губернатор сообщил о повреждении подстанции в результате обстрела ВСУ Брянской области

Короткая ссылка
В результате обстрела украинскими военными населённого пункта Ломаковка в Брянской области повреждены электрическая подстанция и несколько домовладений. Об этом сообщил губернатор региона Александр Богомаз.
Губернатор сообщил о повреждении подстанции в результате обстрела ВСУ Брянской области
  • РИА Новости

«Сегодня утром с территории Украины был произведён артиллерийский обстрел села Ломаковка Стародубского муниципального округа. В результате обстрела повреждены электрическая подстанция и несколько домовладений», — написал он в Telegram.

Богомаз добавил, что на месте ЧП работают оперативные службы.

Ранее следователи возбудили уголовное дело по факту обстрела украинскими военными таможенного поста в Брянской области. 

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Добавьте RT в список ваших источников
Ранее на эту тему:
Новости smi2.ru
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2022 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить