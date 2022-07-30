Губернатор сообщил о повреждении подстанции в результате обстрела ВСУ Брянской области

В результате обстрела украинскими военными населённого пункта Ломаковка в Брянской области повреждены электрическая подстанция и несколько домовладений. Об этом сообщил губернатор региона Александр Богомаз.

РИА Новости

«Сегодня утром с территории Украины был произведён артиллерийский обстрел села Ломаковка Стародубского муниципального округа. В результате обстрела повреждены электрическая подстанция и несколько домовладений», — написал он в Telegram. Богомаз добавил, что на месте ЧП работают оперативные службы. Ранее следователи возбудили уголовное дело по факту обстрела украинскими военными таможенного поста в Брянской области.