В Гидрометцентре Забайкалья сообщили, что уровень воды в реке Чите начал падать

Замначальника забайкальского гидрометцентра Иван Коренев сообщил, что пик паводка прошёл и наблюдается снижение уровня воды в реке Чите.

«Прошёл пик паводка на реке Чите, на пике уровень воды составил 359 см, сейчас уровень воды упал на 18 см, продолжается интенсивный спад», — приводятся слова Коренева в Telegram-канале правительства Забайкалья.

По его словам, спад составит 30—50 см уже в ближайшие сутки.

Он также рассказал, что в данный момент растёт уровень воды в реке Ингоде в посёлке Атамановка, однако до критического уровня остаётся ещё более двух метров.

Ранее ГУ МЧС по Забайкальскому краю сообщило, что уровень воды в реке Чите превысил критическое значение и может подняться ещё до 340 см. Есть угроза подтопления прибрежных дорог и улиц, возможна эвакуация.

Кроме того, стало известно, что в Чите заработала система оповещения о ситуации с паводком.