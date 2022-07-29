В Чите заработала система оповещения об уровне воды в реке

Система оповещения о ситуации с паводком заработала в Чите.

Об этом говорится в Telegram-канале «Город Чита».

Как уточняется на сайте Chita.ru, из-за сильных дождей с 25 по 27 июля на территории трёх районов Забайкальского края — Дульдургинского, Борзинского и Читинского — подтопило жилые дома и приусадебные участки.

Вечером 28 июля уровень воды поднялся в реке Чите в черте города.

Ранее ГУ МЧС по Забайкальскому краю сообщило, что уровень воды в реке Чите превысил критическое значение и может подняться ещё до 340 см. Есть угроза подтопления прибрежных дорог и улиц, возможна эвакуация.