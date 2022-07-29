В МЧС заявили о возможности начала эвакуации в Чите из-за превышения уровня воды в реке
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Отмечается, что уровень воды достиг отметки 247 см при критическом значении выхода на пойму 160 см.
«30 и 31 июля ожидается дополнительный подъём уровня на 50—90 см до отметки 300—340 см. Затопление поймы на глубину 140—180 см, наблюдается затопление дачных кооперативов в пойме реки. Существует угроза подтопления прибрежных дорог и улиц города», — передают РИА Новости сообщение МЧС.
Жителей просят не пересекать реку вброд и подготовиться к эвакуации.
11 июля сообщалось, что из-за сильных ливней в Сочи вышла из берегов река Восточный Дагомыс.