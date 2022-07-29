В МЧС заявили о возможности начала эвакуации в Чите из-за превышения уровня воды в реке

ГУ МЧС по Забайкальскому краю сообщило, что уровень воды в реке Чите превысил критическое значение и может подняться ещё до 340 см. Есть угроза подтопления прибрежных дорог и улиц, возможна эвакуация одноимённого города.

Отмечается, что уровень воды достиг отметки 247 см при критическом значении выхода на пойму 160 см.

«30 и 31 июля ожидается дополнительный подъём уровня на 50—90 см до отметки 300—340 см. Затопление поймы на глубину 140—180 см, наблюдается затопление дачных кооперативов в пойме реки. Существует угроза подтопления прибрежных дорог и улиц города», — передают РИА Новости сообщение МЧС.

Жителей просят не пересекать реку вброд и подготовиться к эвакуации.

11 июля сообщалось, что из-за сильных ливней в Сочи вышла из берегов река Восточный Дагомыс.