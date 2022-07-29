В МЧС заявили о возможности начала эвакуации в Чите из-за превышения уровня воды в реке

Короткая ссылка
ГУ МЧС по Забайкальскому краю сообщило, что уровень воды в реке Чите превысил критическое значение и может подняться ещё до 340 см. Есть угроза подтопления прибрежных дорог и улиц, возможна эвакуация одноимённого города.
В МЧС заявили о возможности начала эвакуации в Чите из-за превышения уровня воды в реке
  • © 75.mchs.gov.ru

Отмечается, что уровень воды достиг отметки 247 см при критическом значении выхода на пойму 160 см.

«30 и 31 июля ожидается дополнительный подъём уровня на 50—90 см до отметки 300—340 см. Затопление поймы на глубину 140—180 см, наблюдается затопление дачных кооперативов в пойме реки. Существует угроза подтопления прибрежных дорог и улиц города», — передают РИА Новости сообщение МЧС.

Жителей просят не пересекать реку вброд и подготовиться к эвакуации.

11 июля сообщалось, что из-за сильных ливней в Сочи вышла из берегов река Восточный Дагомыс.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайтесь на наш канал в Яндекс.Дзен
Новости smi2.ru
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2022 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить