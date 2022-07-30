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Власти Читы ввели режим ЧС для устранения последствий паводка

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Администрация Читы объявила о введении режима чрезвычайной ситуации с целью устранения последствий паводка.

Об этом РИА Новости сообщили в пресс-службе городской администрации.

«Введён режим ЧС постановлением администрации. В целях оперативного принятия мер для устранения последствий дождевого паводка», — рассказали в пресс-службе.

Уточняется, что уровень реки Читы достигает 358 см, а реки Ингоды — 288 см.

Ранее ГУ МЧС по Забайкальскому краю сообщило, что уровень воды в реке Чите превысил критическое значение и может подняться ещё до 340 см. Есть угроза подтопления прибрежных дорог и улиц, возможна эвакуация.

Кроме того, стало известно, что в Чите заработала система оповещения о ситуации с паводком.

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