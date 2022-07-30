Эксперт Долгова допустила подорожание некоторых продуктов питания к осени

Доцент кафедры финансов и цен РЭУ им. Г.В. Плеханова Мария Долгова рассказала, подорожание каких продуктов возможно уже текущей осенью.

В беседе с «Праймом» эксперт объяснила, что некоторые отечественные продукты зависят от импортной составляющей — оборудования, упаковки, а также ингредиентов.

«Велика доля импортных составляющих в себестоимости сыров, колбас и кондитерских изделий. Цены на эти и ряд других продуктов могут возрасти к осени», — отметила Долгова.

Кроме того, по словам эксперта, на конечную стоимость продуктов также неизбежно повлияет рост цен на упаковочные материалы, включая бумагу, пластик и краски.

Также, по словам Долговой, цены могут вырасти на чай, кофе и фрукты.

Ранее в Минэкономразвития сообщили, что инфляция в России в годовом выражении замедлилась до 15,3%.