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В Роструде рассказали, как можно изменить время отпуска работника

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Согласование графика отпусков, которое должны исполнять как работники, так и работодатели, происходит не позднее чем за две недели до наступления календарного года.

Об этом рассказали агентству «Прайм» в пресс-службе Роструда.

«Если возникает необходимость переноса отпуска, инициатором которого выступает работник, то сотруднику необходимо написать заявление на имя работодателя», — рассказали в ведомстве.

Кроме того, перенос отпуска необходимо согласовать со всеми руководителями, в чьём подчинении находится работник.

Также в ведомстве отметили, у работодатели тоже есть возможность изменить время отпуска работника. Однако сделать это можно только с согласия последнего и при наличии веских оснований.

Ранее «Известия» со ссылкой на исследование «Авито Работа» и GigAnt сообщили, что этим летом 12% опрошенных россиян планируют совмещать отдых с подработкой, а 11% потратят свободное время на учёбу и саморазвитие.

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