Самарский врач напомнил о правилах безопасности на воде
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Об этом сообщает volga.news.
Купаться рекомендуется утром или вечером, когда нет опасности перегрева. Температура воды должна быть не ниже +18...+19 °С, температура воздуха — +20...+25 °С.
Как напомнил эксперт, если долго находиться в воде, то могут возникнуть судороги и переохлаждение.
Также большое значение имеет место купания. Безопаснее всего отдыхать на официальных пляжах.
Ранее заслуженный спасатель России, член Общественной палаты Московской области Сергей Щетинин в беседе с «Радио 1» напомнил о мерах безопасности во время отдыха у воды.