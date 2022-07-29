Самарский врач напомнил о правилах безопасности на воде

Главный врач Самарской областной станции скорой медицинской помощи Раймонд Чернуха напомнил о правилах безопасности на воде.

Об этом сообщает volga.news.

Купаться рекомендуется утром или вечером, когда нет опасности перегрева. Температура воды должна быть не ниже +18...+19 °С, температура воздуха — +20...+25 °С.

Как напомнил эксперт, если долго находиться в воде, то могут возникнуть судороги и переохлаждение.

Также большое значение имеет место купания. Безопаснее всего отдыхать на официальных пляжах.

Ранее заслуженный спасатель России, член Общественной палаты Московской области Сергей Щетинин в беседе с «Радио 1» напомнил о мерах безопасности во время отдыха у воды.