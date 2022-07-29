Вирусолог Карпова призвала россиян вакцинироваться от коронавируса
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По мнению вирусолога, в России в осенние месяцы существует вероятность подъёма заболеваемости коронавирусом.
«Нам надо привыкать к тому, что, скорее всего, коронавирус будет у нас сезонным респираторным заболеванием», — пояснила специалист.
В сложившейся ситуации вакцинация является единственным эффективным средством в борьбе с инфекцией, считает вирусолог.
«Альтернативы нет. С вирусными заболеваниями нужно бороться только вакцинацией», — заключила Карпова.
Ранее сообщалось о том, что коллективный иммунитет к коронавирусу в России снизился до 10,7%.