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Вирусолог Карпова призвала россиян вакцинироваться от коронавируса

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Дарья Ускова
Заведующая кафедрой вирусологии биологического факультета МГУ Ольга Карпова в беседе с RT дала рекомендации, как обезопасить себя от инфицирования коронавирусом на фоне снижения коллективного иммунитета в России до 10,7%.
Вирусолог Карпова призвала россиян вакцинироваться от коронавируса
  • Gettyimages.ru
  • © Luis Alvarez

 По мнению вирусолога, в России в осенние месяцы существует вероятность подъёма заболеваемости коронавирусом.

«Нам надо привыкать к тому, что, скорее всего, коронавирус будет у нас сезонным респираторным заболеванием», — пояснила специалист.

В сложившейся ситуации вакцинация является единственным эффективным средством в борьбе с инфекцией, считает вирусолог.

«Альтернативы нет. С вирусными заболеваниями нужно бороться только вакцинацией», — заключила Карпова.

Ранее сообщалось о том, что коллективный иммунитет к коронавирусу в России снизился до 10,7%.

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