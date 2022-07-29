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Депутат Пахомов назвал важной идею жилищных сертификатов для жителей ДНР и ЛНР

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Анастасия Белоусова
Глава комитета Госдумы по строительству Сергей Пахомов в беседе с RT поддержал идею жилищных сертификатов для жителей Донецкой и Луганской народных республик.
Депутат Пахомов назвал важной идею жилищных сертификатов для жителей ДНР и ЛНР
  • AFP
  • © Olga MALTSEVA

Как подчеркнул Пахомов, эта инициатива «не просто своевременная», она важная. 

«Мы поддерживаем её. По сути своей, существенная часть жителей ДНР и ЛНР — это уже граждане с российскими паспортами, а те, кто пока нет, стремятся их получить», — рассказал парламентарий.

Ранее российский президент Владимир Путин поддержал идею жилищных сертификатов для жителей Донецкой и Луганской народных республик.

Вице-премьер Марат Хуснуллин в ходе встречи с Путиным предложил согласовать вариант выплаты жилищного сертификата для покупки жилья на территории ДНР тем жителям Мариуполя и других территорий, которые не готовы ждать восстановления их пострадавших домов.

14 июля мэр Мариуполя Константин Иващенко заявил, что основной жилой фонд города восстановят к 2024 году

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