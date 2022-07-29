Политолог Орлов поддержал идею упростить получение гражданства для квалифицированных специалистов
- РИА Новости
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Политолог назвал это предложение интересным «в условиях внешнего давления».
«Российская экономика особенно нуждается в квалифицированных специалистах, в том числе из иностранных государств», — считает Орлов.
Он дополнительно отметил, что важно соблюдать баланс и не распространять «подобную практику на все профессии, чтобы не произошло обесценивание российского паспорта».
Ранее Сухарев предложили упростить получение гражданства для квалифицированных специалистов.