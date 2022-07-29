Политолог Орлов поддержал идею упростить получение гражданства для квалифицированных специалистов

Директор Института исследования проблем современной политики Антон Орлов в беседе с RT прокомментировал предложение депутата Госдумы Ивана Сухарева сократить для ряда иностранных специалистов необходимый для обращения за гражданством срок трудовой деятельности в России.

Политолог назвал это предложение интересным «в условиях внешнего давления».

«Российская экономика особенно нуждается в квалифицированных специалистах, в том числе из иностранных государств», — считает Орлов.

Он дополнительно отметил, что важно соблюдать баланс и не распространять «подобную практику на все профессии, чтобы не произошло обесценивание российского паспорта».

Ранее Сухарев предложили упростить получение гражданства для квалифицированных специалистов.