Политолог Орлов поддержал идею упростить получение гражданства для квалифицированных специалистов

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Анастасия Белоусова
Директор Института исследования проблем современной политики Антон Орлов в беседе с RT прокомментировал предложение депутата Госдумы Ивана Сухарева сократить для ряда иностранных специалистов необходимый для обращения за гражданством срок трудовой деятельности в России.
Политолог Орлов поддержал идею упростить получение гражданства для квалифицированных специалистов
  • РИА Новости
  • © Денис Абрамов

Политолог назвал это предложение интересным «в условиях внешнего давления».

«Российская экономика особенно нуждается в квалифицированных специалистах, в том числе из иностранных государств», — считает Орлов.

Он дополнительно отметил, что важно соблюдать баланс и не распространять «подобную практику на все профессии, чтобы не произошло обесценивание российского паспорта».

Ранее Сухарев предложили упростить получение гражданства для квалифицированных специалистов.

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