В Тюменской области рассказали о ситуации с заболеваемостью COVID-19

В Тюменской области рассказали о ситуации с заболеваемостью коронавирусом.

Об этом сообщает «Вслух.ру».

«В настоящее время медицинскую помощь на дому пациентам с признаками ОРВИ и коронавирусной инфекции оказывают 24 ковидные бригады. В целях повышения доступности медицинской помощи их количество может быть увеличено до 180», — заявили в региональном Департаменте здравоохранения.

Ведомство работает над наращиванием темпов и объёмов вакцинации. Ежедневно работают мобильные прививочные пункты. Есть резервы на их увеличение.

Ранее академик РАН Геннадий Онищенко напомнил в беседе с ФАН о важности ревакцинации от COVID-19. Он отметил, что идёт рост заболевших из-за новых вариаций «омикрона» BA.5 и BA.2, которые более контагиозны.