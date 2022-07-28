Власти Москвы прокомментировали ситуацию с вакцинацией от COVID-19

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В пресс-службе Департамента здравоохранения Москвы прокомментировали ситуацию с вакцинацией от COVID-19.
Власти Москвы прокомментировали ситуацию с вакцинацией от COVID-19
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Об этом сообщает НТВ.

По информации ведомства, количество открытых точек, где можно сделать прививку, «полностью соответствует текущему спросу».

Например, в порядке живой очереди можно вакцинироваться в ГУМе и Троицкой городской больнице.

«По предварительной записи вакцинироваться против коронавируса также можно в одной из десяти поликлиник ежедневно с 08:00 до 20:00. В некоторых поликлиниках запись на вакцинацию доступна уже на следующий день, в некоторых — на 7—14-й день», — рассказали в Депздраве.

Как отметили в ведомстве, при необходимости пропускная способность действующих пунктов вакцинации будет увеличена.

«Кроме того, в Москве за всё время борьбы с ковидом отработаны механизмы оперативного развёртывания необходимых мощностей в зависимости от изменения текущей эпидемиологической ситуации», — добавили в департаменте.

Ранее академик РАН Геннадий Онищенко напомнил в беседе с ФАН о важности ревакцинации от COVID-19. Он отметил, что идёт рост заболевших из-за новых вариаций «омикрона» BA.5 и BA.2, которые более контагиозны.

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