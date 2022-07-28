Суд оштрафовал Spotify за отказ локализовать данные пользователей в России

Суд в Москве оштрафовал аудиостриминговый сервис Spotify на 500 тыс. рублей в связи с отказом платформы локализовать данные своих пользователей в России.

Как передаёт ТАСС, соответствующее решение было принято мировым судебным участком №422 в Москве.

«Суд постановил признать виновной компанию Spotify AB по ч. 8 ст. 13.11 КоАП России и назначить наказание в виде штрафа в размере 500 тыс. рублей», — огласил решение судья.

Ранее мировой судья Таганского района Москвы оштрафовал WhatsApp за повторный отказ локализовать персональные данные россиян.

Кроме того, суд в Москве оштрафовал на 1 млн рублей компанию Ookla, владеющую сервисом по измерению скорости интернета Speedtest, за отказ локализовать персональные данные россиян.