Суд оштрафовал Spotify за отказ локализовать данные пользователей в России
- РИА Новости
Как передаёт ТАСС, соответствующее решение было принято мировым судебным участком №422 в Москве.
«Суд постановил признать виновной компанию Spotify AB по ч. 8 ст. 13.11 КоАП России и назначить наказание в виде штрафа в размере 500 тыс. рублей», — огласил решение судья.
Ранее мировой судья Таганского района Москвы оштрафовал WhatsApp за повторный отказ локализовать персональные данные россиян.
Кроме того, суд в Москве оштрафовал на 1 млн рублей компанию Ookla, владеющую сервисом по измерению скорости интернета Speedtest, за отказ локализовать персональные данные россиян.