Компанию Ookla оштрафовали на 1 млн рублей за отказ локализовать данные россиян
- РИА Новости
«Суд постановил признать компанию Ookla LLC виновной по ч. 8 ст. 13.11 КоАП России и назначил наказание в виде штрафа на сумму 1 млн рублей», — приводит ТАСС слова судьи Тимура Вахрамеева.
Ранее в отношении Ookla был составлен соответствующий административный протокол.
- Компанию Ookla оштрафовали на 1 млн рублей за отказ локализовать данные россиян
Мировой суд Москвы оштрафовал компанию Apple на 2 млн рублей за отказ локализовать данные российских пользователей.
В конце июня суд в Москве вынес постановление о штрафе в размере 2 млн рублей фотохостингу Pinterest и видеосервису Twitch из-за отказа локализовать данные россиян.