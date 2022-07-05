В отношении Ookla составили протокол за отказ локализовать данные в России

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Мировой суд Москвы рассмотрит 12 июля протокол в отношении компании Ookla, владеющей сервисом по измерению скорости интернета Speedtest, по факту отказа локализовать персональные данные россиян на территории государства.

«Поступил административный материал, возбуждённый на основании протокола об административном правонарушении, составленного Роскомнадзором в отношении Ookla LLC. Судебное заседание пройдет 12 июля в 12:30 мск», — сообщили Интерфаксу в суде.

Американской компании грозит штраф в размере от 1 до 6 млн рублей.

В отношении Google ранее составили новый протокол за отказ локализовать данные в России.

Также известно, что российские приставы взыскали с Google 7,7 млрд рублей назначенных компании штрафов.

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