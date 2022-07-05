В отношении Ookla составили протокол за отказ локализовать данные в России
«Поступил административный материал, возбуждённый на основании протокола об административном правонарушении, составленного Роскомнадзором в отношении Ookla LLC. Судебное заседание пройдет 12 июля в 12:30 мск», — сообщили Интерфаксу в суде.
Американской компании грозит штраф в размере от 1 до 6 млн рублей.
В отношении Google ранее составили новый протокол за отказ локализовать данные в России.
Также известно, что российские приставы взыскали с Google 7,7 млрд рублей назначенных компании штрафов.