Интерфакс: российские приставы взыскали с Google 7,7 млрд рублей штрафов

Российские приставы взыскали с Google 7,7 млрд рублей назначенных компании штрафов.

Как передаёт Интерфакс со ссылкой на банк данных Федеральной службы судебных приставов, прекращено исполнительное производство о взыскании с Google 7,2 млрд рублей оборотного штрафа и 505 млн рублей исполнительского сбора. Агентство уточняет, что это свидетельствует о погашении долга компанией.

При этом в ФССП и Google не прокомментировали данную ситуацию.

1 мая сообщалось, что в отношении Google возбуждено дело о принудительном взыскании оборотного штрафа в размере 7,2 млрд рублей за систематический отказ удалять запрещённый в России контент.

В декабре 2021 года суд наложил на Google оборотный штраф в размере более 7,2 млрд рублей за систематическое неудаление запрещённой информации.