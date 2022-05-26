Интерфакс: российские приставы взыскали с Google 7,7 млрд рублей штрафов
- AFP
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Как передаёт Интерфакс со ссылкой на банк данных Федеральной службы судебных приставов, прекращено исполнительное производство о взыскании с Google 7,2 млрд рублей оборотного штрафа и 505 млн рублей исполнительского сбора. Агентство уточняет, что это свидетельствует о погашении долга компанией.
При этом в ФССП и Google не прокомментировали данную ситуацию.
1 мая сообщалось, что в отношении Google возбуждено дело о принудительном взыскании оборотного штрафа в размере 7,2 млрд рублей за систематический отказ удалять запрещённый в России контент.
В декабре 2021 года суд наложил на Google оборотный штраф в размере более 7,2 млрд рублей за систематическое неудаление запрещённой информации.