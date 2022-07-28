Суд в Москве оштрафовал WhatsApp на 18 млн рублей за отказ локализовать серверы

Мировой судья Таганского района Москвы оштрафовал WhatsApp за повторный отказ локализовать персональные данные россиян.

Об этом сообщает РИА Новости.

«Назначить наказание в виде административного штрафа в размере 18 млн рублей», — огласил решение судья Тимур Вахрамеев.

Ранее мировой судья Таганского района Москвы оштрафовал Google более чем на 21 млрд рублей. Это уже второй оборотный штраф для компании за повторное неудаление запрещённой информации.

Также суд в Москве оштрафовал на 1 млн рублей компанию Ookla, владеющую сервисом по измерению скорости интернета Speedtest, за отказ локализовать персональные данные россиян.