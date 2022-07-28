Путин обсудит с Совбезом России работу «Роскосмоса»

Короткая ссылка
Российский президент Владимир Путин обсудит с постоянными членами Совета безопасности России работу госкорпорации «Роскосмос».
Путин обсудит с Совбезом России работу «Роскосмоса»
  • РИА Новости

В начале заседания Путин напомнил, что в «Роскосмосе» произошли кадровые изменения.

«В этой связи хотел бы с вами обсудить некоторые вопросы работы «Роскосмоса», его отдельные направления», — отметил президент.

Также российский лидер передал слово для доклада секретарю Совета безопасности Николаю Патрушеву.

26 июля гендиректор госкорпорации «Роскосмос» Юрий Борисов на встрече с президентом объявил, что Москва приняла решение покинуть проект Международной космической станции после 2024 года. 

До этого российский президент Владимир Путин назначил Борисова гендиректором «Роскосмоса». Также Борисов станет спецпредставителем президента России по вопросам международного сотрудничества в области космоса.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Добавьте RT в список ваших источников
Ранее на эту тему:
Новости smi2.ru
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2022 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить