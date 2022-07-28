Путин обсудит с Совбезом России работу «Роскосмоса»

Российский президент Владимир Путин обсудит с постоянными членами Совета безопасности России работу госкорпорации «Роскосмос».

В начале заседания Путин напомнил, что в «Роскосмосе» произошли кадровые изменения.

«В этой связи хотел бы с вами обсудить некоторые вопросы работы «Роскосмоса», его отдельные направления», — отметил президент.

Также российский лидер передал слово для доклада секретарю Совета безопасности Николаю Патрушеву.

26 июля гендиректор госкорпорации «Роскосмос» Юрий Борисов на встрече с президентом объявил, что Москва приняла решение покинуть проект Международной космической станции после 2024 года.

До этого российский президент Владимир Путин назначил Борисова гендиректором «Роскосмоса». Также Борисов станет спецпредставителем президента России по вопросам международного сотрудничества в области космоса.