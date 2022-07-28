В Нижнем Новгороде завершено следствие по делу о подделке сертификатов о вакцинации

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В Нижнем Новгороде в суд передали материалы дела, возбуждённого в отношении медсестры, которая подозревается в подделке 175 сертификатов о вакцинации против коронавируса.
В Нижнем Новгороде завершено следствие по делу о подделке сертификатов о вакцинации
  • РИА Новости

Об этом сообщает сайт pravda-nn.ru со ссылкой на СУ СК России по Нижегородской области.

По версии следствия, с июня 2021 года по январь 2022 года медсестра нижегородской поликлиники №30 Советского района под чужим профилем заносила недостоверные сведения о вакцинации в Единую государственную информационную систему в сфере здравоохранения.

Уголовные дела в отношении всех участников направлены в суд для рассмотрения.

Ранее Newinform сообщал, что в Алтайском крае главврача медцентра признали виновным по делу о крупном мошенничестве.

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