В Нижнем Новгороде завершено следствие по делу о подделке сертификатов о вакцинации

В Нижнем Новгороде в суд передали материалы дела, возбуждённого в отношении медсестры, которая подозревается в подделке 175 сертификатов о вакцинации против коронавируса.

Об этом сообщает сайт pravda-nn.ru со ссылкой на СУ СК России по Нижегородской области.

По версии следствия, с июня 2021 года по январь 2022 года медсестра нижегородской поликлиники №30 Советского района под чужим профилем заносила недостоверные сведения о вакцинации в Единую государственную информационную систему в сфере здравоохранения.

Уголовные дела в отношении всех участников направлены в суд для рассмотрения.

Ранее Newinform сообщал, что в Алтайском крае главврача медцентра признали виновным по делу о крупном мошенничестве.